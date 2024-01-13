Небензя: реальным вкладом Запада в ближневосточный конфликт стали бомбежки и разрушения

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций отметил, что западные страны нарушают Устав ООН и другие нормы международного права, еще сильнее расшатывая ситуацию на Ближнем Востоке

ООН, 13 января. /ТАСС/. Новые бомбежки и разрушения являются реальным вкладом Запада в урегулирование ближневосточного конфликта. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Англосаксонский тандем со своими сателлитами в очередной раз грубо нарушает Устав ООН и другие нормы международного права, еще сильнее расшатывая ситуацию на и без того горящем Ближнем Востоке. Новые бомбежки и разрушения - вот это реальный вклад Запада и его эффективная ближневосточная дипломатия", - сказал дипломат на созванном Россией в связи с ударами США и Великобритании по Йемену заседании СБ ООН.