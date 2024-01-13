Небензя указал в ООН на "послужной список" нарушений США международного права

В частности, постпред России при всемирной организации напомнил об агрессии Соединенных Штатов в Сирии и Ливии

ООН, 13 января. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на созванном по инициативе РФ заседании СБ всемирной организации в связи с ударами США и Великобритании по Йемену указал на "длинный послужной список" Вашингтона и их союзников, многократно нарушавших международное право.

"У США и их союзников длинный "послужной список" грубых нарушений и превратного толкования международного права. В попытке прикрыть фиговым листком свою агрессию против Сирии американцы в свое время изобрели абсурдную концепцию, якобы допускающую коллективную самооборону с негосударственным субъектом - сирийскими курдами - от сирийской армии на сирийской же территории. Естественно, ничего общего с международным правом и Уставом ООН эта концепция не имела", - сказал он.

Небензя напомнил, что так же, "грубо извратив положения соответствующих резолюций Совета, коалиция НАТО уничтожила ливийскую государственность в 2011 году".

"Недавно отличилась Франция, цинично назвавшая "правом на самооборону" очевидное военное преступление киевской хунты - удар кассетными боеприпасами по детскому катку и новогодней елке в Белгороде. Никаких военных объектов там не было, а время и место удара, как кассетное снаряжение боеприпаса, подбирались умышленно, чтобы увеличить количество жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей", - подчеркнул российский постпред.