Постпредство РФ при ООН назвало смерть американца Лиры отвратительным преступлением Киева

Госдепартамент ранее подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Смерть в заключении на Украине американского журналиста и блогера Гонсало Лиры является отвратительным преступлением, ответственность за которое несут власти в Киеве. Об этом заявил в пятницу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Интересно, как защитники украинского диктатора <...> посмеют уговаривать США оказывать Украине дальнейшую помощь после такого отвратительного преступления киевского режима против гражданина США и презрения к свободе слова", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Ранее Госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры, имевшего американское и чилийское гражданства.

Согласно имеющимся сведениям, Лира в октябре 2023 года заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. Последний в пятницу опубликовал фотографию этого документа. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Лира-старший требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.

Весной прошлого года Россия призывала мировое журналистское сообщество выступить в защиту похищенного Службой безопасности Украины (СБУ) Лиры и потребовать его немедленного освобождения. СБУ задержала блогера в Харькове в мае 2023 года. Его обвинили в поддержке российской спецоперации на Украине.