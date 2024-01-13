Участники президентской гонки рассказали, как проходит сбор подписей

По закону для регистрации своей кандидатуры на выборах требуется собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Участники президентской кампании 2024 года активно ведут положенный по закону сбор подписей в поддержку своего выдвижения на выборах: их волонтеры работают, несмотря на зимние холода и праздники, а сами претенденты уже ищут подходящий транспорт, чтобы доставить коробки с подписными листами в ЦИК. О том, как проходит этот этап, ТАСС рассказали самовыдвиженцы и претенденты, выдвинутые партиями.

Работа по обработке подписей

Самовыдвиженец, блогер-эколог Анатолий Баташев дал позитивные оценки тому, как идет сбор. "Бодро идет, румяно идет. Волонтеры-социологи работают во многих местах", - сказал он, заметив, что во время праздников можно привлечь больше людей к сбору подписей. "Смотрю фото моих волонтеров - на фоне елок, на фоне новогодних украшений домов и торговых центров, душа радуется. Прошу людей о главном - утепляться", - добавил он.

"А штаб уже "серый" от напряжения. Подписи начинают поступать, их надо обрабатывать, систематизировать, проверять. Это гигантская работа", - признал Баташев. По его словам, работа по обработке подписей напоминает снежный ком, но его команда очень дисциплинирована. "Нельзя давать прогнозы по ситуациям, которые от нас не зависят. Сейчас зима, сложные погодные условия, много ящиков полетит в Москву самолетами, поедет поездами, машинами, посылками. Вы понимаете, что такое заверить такой объем подписных листов, перепроверить, сшить, подготовить?" - пояснил он.

Сам эколог уже думает над тем, как доставить подписи в ЦИК. "Я попросил друзей одолжить мне автомобиль-"буханку" [УАЗ-452], чтобы довести эту тяжесть до Центральной избирательной комиссии, - рассказал он. - Они вместительные - как раз то что надо".

Положительно свои шансы в сборе нужного количества подписных листов для регистрации оценивают в команде второго самовыдвиженца - бьюти-блогера Рады Русских. Как рассказала уполномоченный представитель группы избирателей блогера Светлана Корабель, подписи в ее поддержку собираются без стационарных точек, сами точки будут открыты с 15 января в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. "Сейчас нет еще свободных данных по количеству [собранных подписей], мы стараемся собрать 300 тыс. (требуются по закону у самовыдвиженцев - прим. ТАСС). Рада и команда настроена на это", - сказала Корабель.

Также она рассказала о трудностях процесса сбора подписей. "Сложности связаны с тем, что начинать их сбор можно было только после оплаты печати подписных листов с избирательного счета, нас немного притормозили праздничные дни, но, по опыту, как всегда, ажиотаж [у желающих поставить подпись наблюдается] в последние недели", - рассказала ТАСС Корабель. "Собирать нужное количество подписей будем до последнего. Мы верим в успех", - добавила она.

Технология сбора подписей

Работа по сбору подписей идет и у выдвинутых непарламентскими партиями кандидатов, по закону для регистрации своей кандидатуры на выборах им требуется собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте. Претендент от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов рассказал ТАСС, что, по данным на 9 января, в его поддержку собрали около 20 тыс. подписей, 12 января в своем Telegram-канале политик сообщил о 36 тыс. Богданов уже принимал участие в президентской кампании 2008 года, набрав 1,30% голосов избирателей, по его словам, с того момента процесс сбора сильно изменился. "Немного технологии поменялись, появились соцсети, очень многому нас научила пандемия, я имею в виду удаленный формат работы. Если сегодня вы приедете ко мне в штаб, то увидите двух-трех человек, все остальные работают удаленно, причем в разных регионах", - рассказал собеседник агентства, добавив, что и на этот раз необходимое количество подписей будет собрано.

У председателя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича, по его словам, в работе по сбору задействовано 80 бригад, то есть по полторы в каждом регионе. "Нотариально заверено около ста сборщиков, сбор ведется в местах массового скопления людей, филиалах и отделениях партии", - сказал он.

Малинкович лично присутствовал в одном их сборочных пунктов, где примерно за два часа было собрано более 100 подписей. "Я вижу, что по графику [сбора] мы успеваем. Если будет собираться, как в последние два дня, то мы должны уложиться, условно говоря, к 30 января", - рассказал Малинкович, отметив, что в процесс свои коррективы вносят погодные условия. "У нас же обычно единый день голосования осенью проходит, соответственно, вся агитация на лето приходится. Сейчас больше трех часов на улице не простоишь, как бы ты ни поддерживал кандидата, но в целом [процесс] идет интенсивно", - пояснил он.

Время года также не мешает Борису Надеждину (выдвинут "Гражданской инициативой") и Сергею Бабурину ("Российский общенародный союз"). По словам Надеждина, за новогодние праздники его команда открыла офисы и точки сбора подписей в 46 регионах. "Сейчас вышли на темп - 1 тыс. подписей в день, к концу недели выйдем на 5 тыс., успеем собрать [нужное количество] до 31 января", - рассказал он. У Бабурина некоторое количество подписных листов уже собрано в 37 субъектах, всего точки сбора развернуты в 57 регионах. "Пока все идет в плановом режиме, мы надеемся завершить сбор подписей 25 января", - сказал Бабурин.

Проблемы на этом этапе кампании возникли лишь у Ирины Свиридовой (Демократическая партия России, ДПР). По словам председателя ДПР Александра Зорина, процесс "идет сложно", на это влияют несколько факторов - безоговорочная поддержка действующего президента Владимира Путина, который также собирает подписи, и недостаточная подкованность граждан в тонкостях избирательного законодательства. "Мы ведем переговоры, разъясняя гражданам, что лицо, поставившее подпись в поддержку нашего кандидата, не обязывают голосовать именно за него, не запрещают одному и тому же лицу ставить подпись в поддержку выдвижения нескольких кандидатов и не обязывают голосовать, в принципе, за кого-либо", - рассказал он, добавив, что у граждан также вызывает опасение предоставление ими персональных данных. Несмотря на это, опускать руки партия не собирается. "Наша стратегия - это не показуха, это тихая работа, может быть, с большими коллективами, предприятиями. На это нужно время, пожертвования, и мы как малая партия не имеем государственного финансирования, но мы не сдаемся", - добавил он, заключив, что объявлять о результате сбора в партии не будут до окончания этапа.

Что касается Путина, то его избирательный штаб уже перевыполнил план. Как сообщается на сайте штаба, по данным на 12 января, число подписей, собранных в 89 регионах в поддержку его самовыдвижения уже составляет более 1,8 млн, при этом сбор еще продолжается. На выборах президента РФ в 2018 году в поддержку кандидатуры Путина в общей сложности во всех на тот момент 85 субъектах РФ собрали более 1,6 млн подписей. Помощь в сборе оказывают представители волонтерских организаций, Народного фронта и крупнейшей российской политической партии "Единая Россия".

О выборах

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. На данный момент ЦИК зарегистрировал трех кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ).