Экс-глава МЧС Татарстана будет курировать вопросы безопасности проведения БРИКС в Казани

Как сообщил глава республики Рустам Минниханов, Рафис Хабибуллин наработал колоссальный опыт в обеспечении безопасности как высших должностных лиц, так и крупных мероприятий

ТАСС, 13 января. Бывший руководитель МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин будет курировать вопросы безопасности при проведении мероприятий под эгидой БРИКС в Казани в 2024 году в статусе помощника главы региона. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы Татарстана.

"Сегодня на утреннем совещании в кабинете министров был представлен помощник раиса [главы] Республики Татарстан Рафис Хабибуллин. В структуре администрации он будет курировать вопросы безопасности проведения БРИКС в Казани", - отмечается в сообщении.

По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, Хабибуллин, возглавлявший ранее службу безопасности главы региона и региональное МЧС, наработал колоссальный опыт в обеспечении безопасности как высших должностных лиц, так и крупных мероприятий. В новой должности он будет отвечать за межведомственное взаимодействие при подготовке и проведении мероприятий БРИКС.

Хабибуллин, занимавший с 2007 года должности министра по делам ГО и ЧС Татарстана, начальника ГУ МЧС по региону, объявил о сложении полномочий 27 декабря 2023 года.

Саммит стран БРИКС пройдет в октябре 2024 года в Казани. В июне в городе также пройдут Игры стран БРИКС.