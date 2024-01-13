Косачев: удары по Йемену нелегитимны и являются актом агрессии по международному праву

Нет оснований для постановки вопроса о "самообороне" и "вооруженном нападении", отметил сенатор

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Удары США и Великобритании по Йемену являются актом агрессии с точки зрения международного права, так как отсутствует легитимная цель. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"ООН не признавала йеменское движение "Ансар Аллах" террористическим. Сами США в 2021 году исключили повстанцев-хуситов из списка террористических группировок. Поскольку легитимная цель (терроризм) отсутствует, то и удары против них нелегитимны. Кроме того, хуситы не воплощают собой Йемен, но удары наносятся именно по Йемену, а значит - совершается агрессия с точки зрения международного права", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что после терактов 11 сентября 2001 года практика применения статьи 51 Устава ООН о праве стран на самооборону претерпела изменения. Тогда, пояснил Косачев, Совет безопасности ООН приравнял террористический акт к вооруженному нападению на государство, "подтвердив тем самым, как считают многие, право на "превентивные" или "упреждающие" удары при нападении негосударственных субъектов (террористов)". Кроме того, по словам вице-спикера СФ, так называемая коалиция США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нелегитимна, она не имеет какой-либо международно-правовой основы, "а значит, не отвечает критерию "коллективной самообороны" по смыслу статьи 51 Устава ООН".

"Нет оснований для постановки вопроса о "самообороне" и "вооруженном нападении", поскольку никакого нападения не было. Территория Йемена находится за тысячи километров от США и их союзников. Заявленная США и Британией цель военной операции - защита международного судоходства вообще представляет собой ad absurdum. В международном праве нет ни одного основания для применения статьи 51 Устава ООН в ответ на нападения на коммерческие суда", - подчеркнул политик.

Также не выдерживается критерий пропорциональности и необходимости, убежден Косачев. "Очевидно, что в ответ в общем-то на локальную ситуацию с судоходством нельзя развертывать полномасштабные военные действия против территориальной неприкосновенности суверенного государства, что запрещено ст. 2 (4) Устава ООН", - отметил парламентарий.

Он полагает, что во многом эта ситуация стала возможной "по причине явно существующей "лакуны" в Уставе ООН", где, с одной стороны, установлен запрет применения силы в статье 2 (4), а с другой - как бы исключение из этого правила в статье 51, "которую западники толкуют расширительно в угоду своим интересам".

"Все это лишний раз подтверждает необходимость реформирования ООН и ее устава. А если США так волнует проблема международного судоходства, то еще раз призываю американский Конгресс ратифицировать Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, которая содержит инструменты урегулирования возникшей ситуации", - заключил Косачев.