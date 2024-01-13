Бывший челябинский военком станет зампредом правительства Забайкалья

Николай Захаров будет курировать сферу ГО и ЧС

ЧИТА, 13 января. /ТАСС/. Бывший военком Челябинской области полковник Николай Захаров с 15 января станет заместителем председателя правительства Забайкалья по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС). Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь губернатора края Александра Осипова Ирина Парфенова.

"Его назначают на должность вице-премьера. Он будет курировать сферу ГО и ЧС. На оперативном совещании [в понедельник] его представят коллегам", - сказала Парфенова.

Захаров родом из Курганской области. В 2009 году стал военкомом Челябинской области. В интернете известна его фотография, которую используют для мемов с "добрым военкомом". В 2021 году Захаров был первым заместителем командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа, которая дислоцируется в Чите.