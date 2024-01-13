Посольство РФ назвало плачевными итоги визита британского премьера в Киев

Как отмечают российские дипломаты, британское руководство прилагает максимум усилий, чтобы не дать Группе семи и НАТО "очнуться от антироссийского угара и осознать гнетущие последствия происходящего для континента"

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Итоги визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев плачевны для Украины, которую подталкивают к продолжению конфликта с Россией. Такая оценка изложена в переданном ТАСС комментарии посольства РФ в Лондоне.

"Итоги агитационной поездки премьер-министра Риши Сунака к "другу Зеленскому" плачевны, прежде всего для самой Украины. Если отставить в сторону пафосные воззвания, Лондон продолжает рассматривать эту страну как нацеленный против России геополитический инструмент. Подписанное в Киеве британо-украинское соглашение свидетельствует о том, что Незалежной не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее разменной монетой в авантюрах англосаксов в Евразии", - указано в документе.

Как отмечают российские дипломаты, британское руководство прилагает максимум усилий, чтобы не дать Группе семи и НАТО "очнуться от антироссийского угара и осознать гнетущие последствия происходящего для континента", подталкивая партнеров продолжать поставки вооружений Украине.

"На сей раз Риши Сунак пообещал выделить еще больше средств на закупку смертоносных вооружений, включая ракеты дальнего радиуса действия и ударные дроны. Эти поставки не изменят общего соотношения сил и катастрофического для Украины исхода конфликта. Зато будут способствовать затягиванию и ужесточению боевых действий, а значит приведут к новым жертвам. Лицемерно на этом фоне выглядят крокодиловы слезы британского руководства о загубленном будущем Украины", - подчеркнули в посольстве.