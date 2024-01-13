Эксперт заявил, что Британия не пойдет на прямую конфронтацию с РФ

Также Великобритания пытается восстановить свои позиции в качестве великой державы, отметил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Великобритания не намерена вступать в прямую конфронтацию с Россией, несмотря на новое соглашение с Украиной по гарантиям безопасности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По словам аналитика, оборонное соглашение Лондона и Киева представляет собой "и декларативное заявление, и реальную помощь". "Реальная помощь в непрямой войне Великобритании против России через Украину. И декларативное [заявление] в том смысле, что Великобритания, конечно, хочет утвердить себя как великая держава, но совсем не хочет всерьез сталкиваться с реальной великой державой военной, какой является Российская Федерация", - сказал Жарихин.

При этом эксперт утверждает, что Лондон "уже давно ведет" военные действия против Москвы, "только в скрытом виде". "В конце концов, все эти истории со Скрипалями, "белыми касками" и так далее. Это все были британские задумки", - сказал он. Жарихин также не исключил, что "многие провокационные и террористические действия украинских спецслужб тоже направляются Великобританией".

Аналитик также напомнил, что РФ и Великобритания являются ядерными державами. "Поэтому по крайней мере Россия воздерживается пока что от того, чтобы посчитать некоторые действия Великобритании казусом белли для прямого столкновения. Но, тем не менее, Британия уже в полной мере является безусловным участником противодействия специальной военной операции", - подчеркнул замдиректора Института стран СНГ.

Эксперт, затронув тему новых военных поставок киевскому режиму в рамках оборонного соглашения, отметил, что "результатом всех поставок западной техники оказалось развенчание мифа о ее тотальных преимуществах над военной российской техникой". "Поэтому поставки какого-либо то ли американского, то ли британского оружия на самом деле принципиально ситуацию, с моей точки зрения, не поменяли на поле боя", - добавил он.

По мнению аналитика, Британия через подобное вмешательство в российско-украинский конфликт нацелена утвердить себя в качестве "одного из центров силы в возникающем сейчас многополярном мире". "После того, как Великобритания вышла из ЕС, в котором в определенной степени растворилась как великая держава, сейчас пытается восстановить эти свои позиции в том числе за счет того, чтобы стать основной поддерживающей Украину страной, создавая конкуренцию тем же странам Европейского союза, и при благожелательном отношении к этому со стороны Соединенных Штатов, которые решили несколько дистанцироваться от ситуации вокруг Украины, видя все большие репутационные потери, которые они несут, занимаясь плотно и однозначно Украиной", - заключил Жарихин.

О соглашении Великобритании и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали 12 января двустороннее соглашение о безопасности. Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Кроме того, договор обяжет Великобританию "консультироваться с Украиной" в случае еще одного конфликта с РФ и предоставить Киеву "быструю и долгосрочную поддержку" в вопросах обороны.

Ранее Сунак пообещал передать ВСУ крупнейшую партию дронов, которую "Украине когда-либо передавали иностранные государства".