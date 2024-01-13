Мирошник прокомментировал смерть журналиста Лиры

Диктатура Киева презрела все нормы прав человека, считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Смерть в заключении на Украине американского журналиста и блогера Гонсало Лиры является свидетельством того, что Киев презрел все нормы, которые касаются прав человека. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Это характеристика того, что на территории Украины действует военная диктатура, которая полностью презрела все нормы, которые касаются прав человека, свободы слова, каких-то демократических норм", - отметил он.

Ранее Госдепартамент подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры, имевшего американское и чилийское гражданства.

"На данный момент я не видел других публикаций американского Госдепа или их подразделений, кроме соболезнований, - сказал Мирошник. - Здесь очень сильно наблюдается, что есть правые, а есть еще правее. Есть те, которые интересуют американцев, и те, которые не интересуют американцев. Они их не то, что видеть не могут, слышать не могут, они их знать вообще не хотят. А вот за отдельных персонажей, которые за них ратуют, они радеют, применяют для них все доступные и недоступные методы. <…> Тот, кто нужен гегемону, тот и будет защищен".

Согласно имеющимся сведениям, Лира в октябре 2023 года заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. Последний в пятницу опубликовал фотографию этого документа. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Лира-старший требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.

Весной прошлого года Россия призывала мировое журналистское сообщество выступить в защиту похищенного Службой безопасности Украины (СБУ) Лиры и потребовать его немедленного освобождения. СБУ задержала блогера в Харькове в мае 2023 года. Его обвинили в поддержке российской спецоперации на Украине.