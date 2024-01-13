Песков заявил, что Путин обязательно посетит Якутию

Поездка президента в регион отменилась ранее из-за нелетной погоды

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обязательно побывает в Якутии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Так же, как он [Путин] в итоге приехал на Чукотку, я не сомневаюсь, что он в итоге еще раз приедет в Якутск", - сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент эфира которой опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Президент в первую рабочую неделю января совершил двухдневную рабочую поездку по Дальнему Востоку. Он посетил Чукотку и Хабаровский край. Изначально планировалось, что он также побывает и в Якутии, но поездка отменилась из-за нелетной погоды.

"Он [Путин] же не привык, что погода меняет его планы. Она может их отложить, сдвинуть вправо, но поменять не может", - добавил Песков.