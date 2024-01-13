Захарова: Вашингтону ничего не стоило вытащить журналиста Лиру из Киева

По словам официального представителя МИД РФ, американские власти "напрямую контачат" с правительством Украины по всем вопросам

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Властям США ничего не стоило вытащить заключенного на Украине американского журналиста и блогера Гонсало Лиру, но они этого не сделали. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее Госдепартамент подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине Лиры, имевшего американское и чилийское гражданства.

"Они (американские власти - прим. ТАСС) напрямую "контачат" (контактируют - прим. ТАСС) с киевским режимом по всем вопросам, они спонсируют ежедневно киевский режим, они ставят условия киевскому режиму абсолютно по всем направлениям. И они не просто имели возможность, для них ничего не стоило вытащить этого человека (Лиру - прим. ТАСС), который является плоть от плоти американским гражданином и журналистом. И они этого не сделали", - сказала Захарова.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее назвал смерть американского журналиста "отвратительным преступлением", ответственность за которое несут власти в Киеве. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник счел случившееся свидетельством того, что Киев презрел все нормы, которые касаются прав человека.

Согласно имеющейся информации, Лира в октябре 2023 года заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. Последний 12 января опубликовал фотографию этого документа. По словам Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Лира-старший требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, как он заявлял, не приложило никаких усилий в этом направлении.