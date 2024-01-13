Постпредство РФ при ООН: Россия будет бороться за удерживаемых киевским режимом

Первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский отметил, что "таких узников, как Гонсало Лира, в застенках киевского режима сотни, если не тысячи"

ООН, 13 января. /ТАСС/. Россия будет с трибуны ООН привлекать внимание к судьбам узников застенков киевского режима, подобных умершему в украинской тюрьме американскому журналисту и блогеру Гонсало Лире. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Таких узников, как Гонсало Лира, в застенках киевского режима сотни, если не тысячи. И для их освобождения, наверняка, и вправду хватило бы одного звонка из Белого Дома. Достаточно вспомнить про неоднократно выступавшую в ООН антифашиста и правозащитницу Елену Бережную, которую киевский диктатор упрятал в тюрьму еще в марте 2022 года. Мы, конечно же, будем и дальше привлекать внимание к их судьбе с трибуны ООН, чтобы никто из их мучителей и палачей не ушел от ответственности", - написал дипломат в Telegram-канале.

Он добавил, что Лира обращался к нему за помощью, "просил помочь попасть в Россию из Харькова". "На тот момент он уже был арестован и содержался под домашним арестом, и помочь ему не было никакой возможности. Я предложил ему тогда выступить в прямом эфире на Совете Безопасности ООН и рассказать, что с ним творят и попросить весь мир о помощи. Он несколько дней колебался и в итоге так на это и не решился. Очень жаль, возможно, это сохранило бы ему жизнь", - отметил Полянский.

"Просто отвратительно наблюдать, как конъюнктурные и беспринципные американские и европейские политики пытаются игнорировать это бесчеловечное преступление киевского режима, главаря которого они бессовестно рядят в тогу демократического лидера", - подчеркнул он.

Ранее Госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине Лиры, имевшего американское и чилийское гражданства.

Согласно имеющимся сведениям, Лира в октябре 2023 года заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. Последний в пятницу опубликовал фотографию этого документа. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец блогера требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.