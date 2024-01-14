Захарова заявила, что в Москве ожидают делегацию главы МИД КНДР

Официальный представитель МИД России отметила, что запланированы переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Делегацию главы МИД КНДР Цой Сон Хи ожидают с визитом в Москве, запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Ожидаем северокорейскую делегацию в Москве. Запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала дипломат.

Как сообщило ранее Центральное телеграфное агентство Кореи, Цой Сон Хи посетит Россию 15-17 января.

В октябре Лавров посетил Пхеньян. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. Российский министр был принят лидером КНДР Ким Чен Ыном.