14 января, 09:30,
обновлено 14 января, 09:34

Путин заявил, что за Дальним Востоком и Арктикой будущее России

Александр Рюмин/ ТАСС
© Александр Рюмин/ ТАСС

Президент РФ отметил, что их освоение является важным фактором развития страны

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Освоение Дальнего Востока и Арктики является важным фактором развития России, так как за этими регионами будущее страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, руководство страны еще в начале 2000-х, а более активно с 2013 года, начало заниматься проектами развития Дальнего Востока. "Уделяли этому внимание, уделяем и будем в будущем уделять, потому что, безусловно, за этим будущее страны. Так же, как и с Арктикой. Здесь логистика, производство, минеральные ресурсы. Надо осваивать эти территории", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Президент отметил, что Дальний Восток один из важнейших регионов страны. "<...> Огромный по своей территории, малозаселенный, 12 млн граждан всего проживает. А Азия мало того, что сегодня развивается такими темпами, которыми не развивается ни один другой регион мира, важны еще и тенденции этого развития", - подчеркнул он.

Кроме того, президент подчеркнул, что развитием Дальнего Востока начали заниматься неслучайно. "Тенденции развития мировой экономики таковы, что здесь и рынки сбыта, здесь и партнерство в самом широком смысле этого слова, в том числе технологическое, становится все интереснее и интереснее", - отметил Путин. 

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