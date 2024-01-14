Путин заявил об укреплении РФ по всем направлениям

Президент отметил, что тут "есть чем гордиться"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия укрепляется по многим направлениям, делает это успешно, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что результатами уже можно гордиться, хотя еще есть, над чем работать.

"У нас идет укрепление государства по всем векторам, и первый из них - экономика, - рассказал Путин. - Экономика России стала первой в Европе по паритету покупательской способности. Мы вышли на первое место в Европе и стали пятой экономикой мира".

Президент отметил, что Россия уже укрепляет свой суверенитет, прежде всего технологический и экономический. "Мы этим занимаемся, занимаемся в целом небезуспешно. У нас есть над чем работать, но есть и чем можно гордиться", - добавил он.

В ходе встречи с дальневосточными предпринимателями 11 января в Хабаровске Путин рассказал, что РФ обогнала ФРГ и стала первой по паритету покупательной способности экономикой Европы и пятой - мира, после Китая, США, Индии и Японии. Он допустил, что рост ВВП России за 2023 год может превысить 4%.