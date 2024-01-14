Путин на следующей неделе проведет первое предвыборное мероприятие

У главы государства в ближайшие дни запланированы совещания с правительством и с Советом безопасности, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Владимир Путин на следующей неделе проведет первое мероприятие в качестве кандидата на пост президента РФ на выборах 2024 года.

Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Также у главы государства в ближайшие дни запланированы совещания с правительством и с Советом безопасности. Ожидаются и международные контакты. Пресс-служба президента пока официально не объявляла его график на следующую неделю.

Выборы президента России пройдут в марте, голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем.