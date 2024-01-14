Американский президент ранее заявил, что если "республиканцы не будут финансировать Украину, им придется дорого заплатить за это"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией посоветовала американским энергокомпаниям усилить охрану нефтяных объектов на фоне высказываний президента США Джо Байдена о необходимости военной помощи Украине.

"Сoветую американским энергетическим компаниям усилить oхрану нефтяных объектов в Техаcе и других регионах США, пoтому что после аналогичной угрозы от Байдена в нaчале 2022 в адрес России через полгода был взoрван газопровод "Северный поток", - написала дипломат в Telegram-канале.

Ранее Байден заявил, что если "республиканцы не будут финансировать Украину, им придется дорого заплатить за это".

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