Медведев возмутился предупреждениям о фейках под его постом в X

Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что это связано с "украинофильской позицией" западных властей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев возмутился тому, что его предыдущий пост в X (ранее Twitter) маркировали как возможный фейк, и списал это на "украинофильскую позицию" западных властей.

"Модераторы X сильно зависят от украинофильской позиции властей. Именно поэтому они позволяют украинским ботам публиковать разную чушь в качестве комментариев к очевидным темам. Разве есть сомнения в том, что, если по мере развития военного конфликта между Украиной и Россией какая-нибудь Великобритания введет свои регулярные войска, то она, таким образом, станет стороной конфликта и объявит нам войну?" - написал зампред Совбеза в новой публикации в X.

В последней публикации политик предупреждал, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России. Под этим постом отображаются "примечания сообщества" с критикой и сомнениями по поводу слов Медведева.

Как считает Медведев, это очевидная вещь, основанная на международном праве. Тем не менее, по его словам, чтобы угодить украинским нацистам, X дает им право публиковать бессмысленные комментарии, констатировал он.

"Дамы и господа, вам, как и Илону Маску, лучше уделить больше внимания судьбе Гонсало Лиры - американского гражданина, умершего из-за бесчеловечного обращения в украинской тюрьме", - посоветовал политик. Запись размещена на английском языке.

Ранее Госдепартамент США подтвердил информацию о смерти в заключении на Украине журналиста Гонсало Лиры, имевшего американское и чилийское гражданство. Как сообщал его отец, репортер в октябре 2023 года заболел двусторонней пневмонией, но администрация тюрьмы скрыла этот факт от семьи и адвокатов журналиста. Лира-старший требовал от посольства США в Киеве вмешаться в ситуацию, но дипломаты не приложили никаких усилий в этом направлении.