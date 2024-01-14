Захарова заявила, что Белый дом несет ответственность за гибель журналиста Гонсало Лиры

Официальный представитель МИД РФ заявила, что власти США не могли не знать о ситуации

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Белый дом несет ответственность за гибель в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры, власти США не могли не знать о ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Меня спрашивали, а понесет ли режим Зеленского ответственность за убийство, пытки, приведшие к смерти этого человека? Режим Зеленского понесет ответственность за свою неонацистскую сущность, глобально за все, - сказала Захарова. - А вот за этот конкретный случай, конечно, должны нести ответственность не на Банковой, они свое получат, и это им впишется тоже, - но глобально, кто несет ответственность, - это Белый дом. Могли ли в Белом доме, в Госдепартаменте, Конгрессе США не знать о ситуации с их гражданином и журналистом? Не могли [не знать], потому что ведущие американские общественные деятели неделями привлекали внимание к этому случаю, конкретно его описывали, давали имена, рассказывали истории, - все было бесполезно".