Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета с Днем образования СК РФ

В сложных условиях следователи, криминалисты, эксперты участвуют в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения, отметил президент России

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета Российской Федерации с Днем образования СК РФ как самостоятельного органа, отметив, что качества сотрудников следствия помогают обеспечивать законность и правопорядок в Донбассе и Новороссии.

"Сегодня ваши профессиональные качества, мужество и самоотдача востребованы в решении ответственных задач, направленных на обеспечение законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии. В сложных условиях следователи, криминалисты, эксперты участвуют в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения, честно служат России", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что СК является одним из ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Сотрудники СК находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаивают интересы государства, а также защищают права и свободы граждан.

Глава государства выразил уверенность, что сотрудники комитета продолжат беречь и развивать традиции ветеранов ведомства, будут достойно исполнять свой долг. "Желаю вам и вашим близким успехов и всего наилучшего", - подытожил Путин.

Следственный комитет Российской Федерации был основан 15 января 2011 года как самостоятельный орган.