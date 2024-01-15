Захарова назвала прошлогодним гороскопом план ФРГ по подготовке к столкновению НАТО и РФ

Официальный представитель МИД РФ не исключила, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством Анналены Бербок

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. "Секретный план" властей Германии по подготовке к столкновению между Североатлантическим альянсом и Россией является "прошлогодним гороскопом для рыбы в раке", написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Почитала немецкий "секретный план", слитый в инфопомойку Bild. Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством [министра иностранных дел Анналены] Бербок", - отметила Захарова.

Ранее газета Bild опубликовала информацию, согласно которой Берлин готовится к якобы вероятному столкновению НАТО и России.