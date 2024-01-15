Переговоры Лаврова с главой МИД КНДР состоятся 16 января

Встреча пройдет в Москве

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Переговоры глав МИД РФ и КНДР Сергея Лаврова и Цой Сон Хи в Москве запланированы на вторник, 16 января, сообщила ТАСС официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"[Во] вторник", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило, что глава МИД КНДР прибыла в Москву 14 января по приглашению ее российского коллеги Сергея Лаврова. В октябре прошлого года он посетил Пхеньян. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Лавров был принят лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын посетил Россию, на космодроме Восточный он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.