Посол РФ в Израиле заявил об отсутствии подвижек в освобождении заложников ХАМАС

Анатолий Викторов призвал безотлагательно заниматься этим вопросом

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Никаких подвижек в освобождении заложников ХАМАС на фоне продолжения боевых действий в секторе Газа нет.

Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".

"Нет никаких новых подвижек на этом направлении, но это в общем-то и не направление, а судьбы и жизни людей. Ими надо заниматься, причем безотлагательно, - сказал дипломат. - Нужно пойти на все возможные уступки, политические договоренности, чтобы людей освободить".

По словам посла, в Газе удерживаются еще несколько россиян. "Мы помним о них, в наших контактах с теми, от кого зависит их судьба, этот вопрос держим на самом плотном контроле", - указал Викторов.

Он также отметил, что активное участие России в этом вопросе воспринимается с признательностью гражданами Израиля, российской стороне поступает много просьб содействовать освобождению заложников.