Володин обсудил с руководителями политических фракций приоритеты на весеннюю сессию

Недели пленарных заседаний начнутся с 15 января

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с руководителями политических фракций, на которой обсуждены приоритеты на весеннюю сессию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе палаты парламента.

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций обсудили задачи и приоритеты на предстоящую сессию", - говорится в сообщении.

Весенняя сессия Госдумы началась 9 января, первую неделю депутаты работали с избирателями в регионах. Недели пленарных заседаний начнутся с 15 января.