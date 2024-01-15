Посол РФ в Израиле заявил, что удары США по Йемену разжигают конфликт на Ближнем Востоке

По словам Анатолия Викторова, действия Вашингтона в отношении Йемена "только подливают масло в огонь и противоречат полностью всем утверждениям, которые звучат из источников американских официальных лиц"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Удары Соединенных Штатов по Йемену разжигают конфликт на Ближнем Востоке, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".

"Заявлять можно все что угодно, при этом осуществлять военные удары по территории современного государства (Йемена - прим. ТАСС). А что это, как не стремление к разжиганию конфликта на Ближнем Востоке", - сказал он, комментируя заявление Белого дома о том, что США не стремятся к конфликту с Йеменом.

"Если они не стремятся к конфликту с Йеменом, пусть помогут урегулировать ситуацию в Газе. Это корень ситуации в Красном море и действий хуситов и тех сил, которые под их руководством находятся", - добавил дипломат.

При этом, по словам Викторова, действия Вашингтона в отношении Йемена "только подливают масло в огонь и противоречат полностью всем утверждениям, которые звучат из источников американских официальных лиц".