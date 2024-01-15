Песков сообщил, что визит Путина в КНДР может состояться в обозримом будущем

По словам пресс-секретаря главы государства, сроки будут дополнительно согласовываться по дипканалам

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в КНДР может состояться в обозримом будущем, сроки будут дополнительно согласовываться по дипканалам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом. Мы надеемся, что такой визит состоится, что президент России посетит в обозримом будущем [КНДР]. Сроки такого визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о возможности встречи Путина с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, которая в эти дни находится с визитом в Москве, пресс-секретарь президента РФ отметил: "Что касается встречи для информирования президента об итогах переговоров двух министров [иностранных дел] - такую встречу мы не исключаем. Будем вас информировать".

Партнерские отношения с КНДР

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что РФ намерена развивать партнерские отношения с КНДР во всех областях.

"Северная Корея - это наш сосед, наш ближайший сосед, наш партнер, с коим мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях", - сказал Песков, говоря о визите в Москву главы МИД КНДР. Представитель Кремля напомнил, что соответствующая договоренность была достигнута лидерами двух стран во время встречи на космодроме Восточный. "Диалог на всех уровнях будет продолжаться с КНДР", - подчеркнул Песков.

Переговоры глав МИД РФ и КНДР Сергея Лаврова и Цой Сон Хи в Москве запланированы на вторник, 16 января.

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Путина посетить страну в ходе своего визита в РФ в сентябре 2023 года.