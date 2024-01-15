Песков: обсуждения без РФ по "формуле мира" возможны, но лишены перспектив

По словам представителя Кремля, встреча в Давосе - разговор ради разговора

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Обсуждения без России по так называемой формуле мира, предложенной Киевом, возможны, но они лишены перспективы для какого-либо результата. Об этом заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча в Давосе по так называемой формуле мира, которую предложила украинская сторона, состоялась 14 января по инициативе Швейцарии и Украины.

"Без нашего участия, конечно, какие-либо обсуждения возможны, но они лишены перспективы для какого-либо результата", - прокомментировал представитель Кремля.

Он напомнил, что Россия неоднократно давала комментарий по этому процессу. "По сути, это разговоры ради разговоров. Это процесс, который не направлен и не может быть [направлен] на достижение конкретного результата по очевидной и простой причине: мы там не участвуем", - подчеркнул он.

Как ранее сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, среди участников встречи не было единства, и украинской делегации приходилось разъяснять свою позицию. В свою очередь глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявлял, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо "включить Россию".

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.