15 января, 09:11,
обновлено 15 января, 09:21
Военная операция на Украине

Песков: у Кремля нет информации о том, чтобы ВСУ сбивали самолеты ВС РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Пресс-секретарь президента порекомендовал уточнять эту информацию в Министерстве обороны

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией о том, чтобы какие-либо российские самолеты были сбиты украинскими силами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения со стороны Киева о якобы сбитых А-50 и Ил-22 ВС РФ.

"Нет, информации нет", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

"Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции", - добавил он, порекомендовав уточнять эту информацию в Министерстве обороны РФ. 

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