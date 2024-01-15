Песков назвал "абсолютным позором" высылки пенсионеров-россиян из стран Балтии

Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал выдворение из Латвии гражданина РФ Бориса Каткова, которого Рига сочла угрозой национальной безопасности

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Практика высылок пенсионеров-россиян из стран Балтии является "абсолютным позором". Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выдворение из Латвии гражданина России Бориса Каткова, которого Рига сочла угрозой национальной безопасности.

"Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не располагают информацией о том, как подготовили встречу Каткова губернаторы Псковской и Калининградской областей Михаил Ведерников и Антон Алиханов. При этом Песков выразил уверенность, что "главы регионов сделали то, что должно, сделали максимально правильно".

82-летний пенсионер Борис Катков был выдворен с территории Латвии под предлогом угрозы нацбезопасности 13 января с бессрочным запретом на возвращение. Сутками ранее власти страны сообщили о своем решении. Посольство РФ выразило свое возмущение по этому поводу, отметив нарушение Ригой принципа отказа от разделения семей: в Латвии остались супруга, дети и внуки пенсионера.