Песков не комментирует статью Bild о разработке ФРГ "сценария войны НАТО с РФ"

Как отметил пресс-секретарь президента России, "в последнее время и это издание не гнушается публикации различных уток"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует публикацию Bild о якобы разработке Германией сценария возможной войны между НАТО и РФ к лету 2025 года.

"Я не стал бы комментировать это сообщение Bild. В последнее время и это издание не гнушается публикации различных уток", - сказал представитель Кремля.

Ранее в Bild вышла публикация, в которой утверждается, будто "гибридное нападение России" на восточный фланг НАТО рассматривается в Минобороны ФРГ в качестве одного из гипотетических сценариев на будущее. Издание ссылается при этом якобы на секретный документ с пометкой "только для служебного пользования".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию, назвала ее "прошлогодним гороскопом".