Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Великобритании по Йемену

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Министр иностранных дел России провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией удары по Йемену.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Особое внимание было уделено эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена, - говорится в сообщении. - Министры высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в анклав для оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению".

Как указали в дипведомстве, главы МИД РФ и Ирана обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества. В российском дипведомстве добавили, что в ходе разговора министры подчеркнули "неизменную обоюдную приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета, территориальной целостности и других принципов Устава ООН, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию "большом" межгосударственном договоре между Россией и Ираном".