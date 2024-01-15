Министр сельского хозяйства Крыма Савчук уволился из-за неполного освоения бюджета

Еще один министр и два первых заместителя получат выговоры

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Глава Министерства сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук написал заявление об увольнении из-за неполного освоения бюджета в 2023 году. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале.

"Руководством Министерства сельского хозяйства Республики Крым было допущено неполное кассовое освоение и, как следствие, возвращение средств в федеральный бюджет. В связи с этим министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Владимирович Савчук написал заявление об увольнении, и будет освобожден от занимаемой должности. Первому заместителю министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Назимовне Зарединовой объявлен выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей", - написал он.

Аксенов уточнил, что по этой же причине выговоры объявят министру здравоохранения Республики Крым Константину Скорупскому и его первому заместителю Ольге Растригиной.

Глава Крыма добавил, что если по итогам первого квартала 2024 года недочеты исправят, то взыскания могут снять.