Пушилин: ВСУ увеличили число целенаправленных обстрелов гражданских объектов в ДНР

Глава республики отметил, что атаки отражаются на качестве предоставляемых услуг, на водоснабжении, теплоснабжении, энергетике, газоснабжении

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Украинские войска увеличили количество целенаправленных обстрелов объектов гражданской инфраструктуры в ДНР, а также атак на сотрудников МЧС, коммунальных служб и скорой помощи региона, которые приезжают на помощь. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"К сожалению, мы видим увеличение количества целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины касаемо гражданских объектов, объектов критической инфраструктуры. Что самое печальное, это их абсолютно осознанные, контролируемые атаки на спасателей, сотрудников МЧС, на сотрудников скорой помощи, на сотрудников коммунальной службы", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пушилин отметил, что атаки ВСУ отражаются на качестве предоставляемых услуг: на водоснабжении, теплоснабжении, энергетике, газоснабжении.

12 января украинские войска нанесли удар по Горловке. При обстреле ранения получили трое энергетиков. Позже ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе медиков, которые приехали, чтобы спасти раненых энергетиков. В результате атаки погибли два человека.