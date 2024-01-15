Состав правительства Орловской области расширили за счет руководителей департаментов

Наталью Георгиеву назначили на должность руководителя Департамента культуры, а Алексея Берестова - главы Департамента физической культуры и спорта

ТАСС, 15 января. Губернатор Орловской области Андрей Клычков расширил состав правительства, которое сформировали в 2023 году, назначив руководителей двух департаментов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Орловской области расширен состав регионального правительства. Наталья Георгиева назначена на должность члена правительства Орловской области - руководителя Департамента культуры Орловской области. Алексей Берестов исполняет обязанности члена правительства Орловской области - руководителя Департамента физической культуры и спорта Орловской области", - говорится в распространенном сообщении.

Клычков, победивший на выборах главы региона, в октябре 2023 года сформировал правительство области, разделив обязанности своего первого заместителя на две должности. После разделения в структуре правительства появились посты заместителя губернатора по внутренней политике, представителя в Орловском областном совете народных депутатов и руководителя администрации губернатора и правительства региона.