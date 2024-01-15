В Челябинской области открыли штаб общественной поддержки

В нем будут регулярно проходить образовательные мероприятия для молодых людей, будущих родителей, конференции политических и общественных объединений

ЧЕЛЯБИНСК, 15 января. /ТАСС/. Штаб общественной поддержки Челябинской области, который будет способствовать вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь, открыли на центральной улице Челябинска, передает корреспондент ТАСС из помещения штаба.

Помимо губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы Челябинска Натальи Котовой, на открытие штаба приехали депутаты законодательного собрания региона, Гордумы, общественные деятели, представители научного сообщества, ветеранских, волонтерских и профсоюзных организаций, студенчества, "Молодой гвардии "Единой России".

"2024 год - активный общественно-политический год, в этом году будут проходить выборы президента, <...> будет много других важных событий. Поэтому мы решили организовать такую площадку. <...> Самое важное - [она позволит] привлечь молодежь в общественно-политическую жизнь, выслушать мнения, наказы", - сказал на открытии Текслер.

В пресс-службе штаба рассказали ТАСС, что он будет работать на постоянной основе. В штабе будут регулярно проходить образовательные мероприятия для молодых людей, будущих родителей, конференции политических и общественных объединений. Также здесь будут проводить мастер-классы по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей, собирать гуманитарные грузы для отправки в зону проведения специальной военной операции. Кроме того, любой житель России сможет зайти в штаб, чтобы поработать в коворкинге, также в штабе по заявкам будут проводить различные общественные и молодежные мероприятия.

В пресс-службе добавили, что в 16 января в штабе будет проходить сбор подписей в поддержку Владимира Путина в качестве участника президентских выборов. Также на территории расположился его избирательный штаб.

О выборах

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.

На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.

В списке возможных кандидатов и на этапе сбора подписей, помимо Путина, находятся еще двое самовыдвиженцев - бьюти-блогер Рада Русских и эколог Анатолий Баташев, пять кандидатов от партий - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). Представителям непарламентских партий для регистрации своей кандидатуры на выборах требуется собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. - в каждом субъекте РФ.