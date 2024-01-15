В Геническе школа молодых избирателей подготовит наблюдателей к выборам президента

Занятия в школе будут проводить как общественники и представители избирательной системы, так и другие государственные деятели

ГЕНИЧЕСК, 15 января. /ТАСС/. Школа молодых избирателей, созданная в Геническе при участии Общественной палаты Херсонской области летом 2023 года, займется подготовкой наблюдателей для выборов президента РФ. Об этом сообщил ТАСС руководитель общественной палаты региона Игорь Качур.

"Сегодня возобновила свою работу школа молодых избирателей Херсонской области, где не достигшие 18 лет граждане региона могут заранее узнать все нужное об избирательной системе России и важности участия в выборах. В этом году в рамках работы школы мы также планируем отобрать желающих, которые впоследствии смогут стать членами молодежного корпуса общественных наблюдателей перед выборами президента и пройти обучение", - рассказал Качур.

Как уточнила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова, занятия в школе будут проводить как общественники и представители избирательной системы, так и другие государственные деятели, представители политических партий.

"Считаю, что это мероприятие очень важно, и необходимо систематически проводить такие встречи, чтобы они стали традиционными для нашего общества. Это очень важно с той точки зрения, чтобы каждый гражданин нашей области знал, что он имеет право изъявить свою волю, поучаствовать в развитии не только своей области, но и всей страны", - сказала Захарова.

© Елизавета Демидова/ ТАСС

Выборы президента России

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.

На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.

В списке возможных кандидатов и на этапе сбора подписей, помимо действующего президента России Владимира Путина, находятся еще двое самовыдвиженцев - бьюти-блогер Рада Русских и эколог Анатолий Баташев, пять кандидатов от партий - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). Представителям непарламентских партий для регистрации своей кандидатуры на выборах требуется собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. - в каждом субъекте РФ.