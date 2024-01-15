Путин включил главу РАН в состав Совета безопасности России

Соответствующий указ вступает в силу с 15 января

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин включил главу Российской академии наук Геннадия Красникова в состав Совета безопасности страны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Внести в состав Совета безопасности РФ изменение, <...> включив в него в качестве члена Совета безопасности Красникова Г. Я. - президента Российской академии наук", - говорится в документе.

Указ вступает в силу с 15 января.

Совет безопасности РФ - конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства.