Постпредство РФ: представитель ОБСЕ по СМИ не отреагировала на смерть Гонсало Лиры

В дипмиссии отметили, что этот "вопиющий пример репрессий остался без реакции и постпредства США при ОБСЕ, которые обычно очень пекутся о правах "правильных" СМИ"

ВЕНА, 15 января. /ТАСС/. Постпредство России при ОБСЕ указало на молчание представителя этой организации по свободе СМИ Терезы Рибейру на фоне гибели в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры.

"Отмечаем сознательное молчание представителя ОБСЕ по свободе СМИ Терезы Рибейру в отношении гибели в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры", - говорится в сообщении постпредства в его Telegram-канале. В российской миссии назвали неудивительным тот факт, что "этот вопиющий пример репрессий" остался без реакции и постпредства США, которые "обычно очень пекутся о правах "правильных" СМИ".

Российские дипломаты отметили, что Запад "уже давно выдал карт-бланш на отмену, преследование и безнаказанное убийство неугодных репортеров, распространяющих альтернативную точку зрения на происходящее в мире". "Мы уже привыкли к подобному патологическому лицемерию со стороны как некоторых функционеров ОБСЕ, так и стран, считающих себя образцовыми демократиями", - указано в сообщении.

Ранее Госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Лиры, имевшего американское и чилийское гражданства.

Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу The Grayzone. Последний ранее опубликовал фотографию записки. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Лира-старший требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.

Весной 2023 года Россия призывала мировое журналистское сообщество выступить в защиту похищенного Службой безопасности Украины (СБУ) Лиры и потребовать его немедленного освобождения. СБУ задержала блогера в Харькове в мае 2023 года в связи с тем, что он поддерживал российскую спецоперацию на Украине.