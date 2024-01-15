РФ призывает коллег Гонсало Лиры защищать находящихся "в застенках киевского режима"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия призывает коллег умершего в украинской тюрьме видеоблогера, журналиста и режиссера Гонсало Лиры "возвысить голос" и защищать находящихся "в застенках киевского режима". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Призываем коллег Гонсало Лиры возвысить голос и присоединиться к защите тех, кто сегодня находится в застенках киевского режима. Это нужно тем, кто еще жив и кто еще может бороться за правду, и это - дань памяти погибшим мученической смертью во имя идеалов свободы. Выражаем родным и близким Лиры самые искренние соболезнования", - отметила дипломат, комментируя ситуацию.