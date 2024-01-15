Кабмин будет отчитываться парламенту о реализации стратегии нацполитики РФ

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российское правительство будет представлять в парламент ежегодный доклад о ходе реализации стратегии государственной национальной политики РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее кабинет министров представлял ежегодный доклад о реализации указанной стратегии только главе государства. Теперь отчитываться о работе по этому направлению правительство будет и перед президентом, и перед парламентом.

Как следует из указа, доклад должен быть подготовлен не позднее 1 июня года, следующего за отчетным периодом. Он будет включать в себя аналитическую и статистическую информацию о национальной политике РФ, оценку достигнутых результатов, данные о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в стране, о результатах мониторинга состояния и развития языков народов России и другие сведения.

Для представления доклада в парламент на заседания его обеих палат может быть приглашен премьер-министр РФ, уточняется в указе.