На Херсонщине сообщили, что местное самоуправление полноценно заработает к концу 2024 года

Первый вице-губернатор Игорь Чагаев отметил, что некоторые направления работы уже налажены, некоторые ждут своей очереди

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сформированные в Херсонской области органы самоуправления полноценно заработают к концу года. На данный момент они уже выполняют часть функций, также проходит обучение чиновников.

Об этом сообщил ТАСС первый вице-губернатор Херсонской области Игорь Чагаев на Всероссийском форуме "Малая Родина - сила России" на ВДНХ.

"На сегодняшний день у нас все главы муниципалитетов местные, жители Херсонской области, и они по объективным причинам еще не все знают законодательство, требования и, самое главное, возможности, которые есть у органов местного самоуправления. На этот год запланированы несколько семинаров, первый пройдет в первом квартале этого года, где мы соберем избранных всех глав и их замов по отраслям. К концу года, я уверен на 100%, что у нас будет налаженный хороший механизм по всем нашим общероссийским среднестатистическим показателям", - сказал Чагаев.

Он добавил, что некоторые направления работы уже налажены, некоторые ждут своей очереди. В частности, чиновники в этом году научатся формированию муниципального бюджета, начнут принимать участие в нацпроектах.

Чагаев отметил, что украинские власти не уделяли внимания муниципальным органам самоуправления и не давали им каких-то реальных полномочий, в результате чего система местного самоуправления на Украине не развивалась.