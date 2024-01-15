В Нижегородской области заявили, что сокращение муниципалитетов повысило их эффективность

Губернатор Глеб Никитин отметил, что в регионе остался 51 муниципалитет - 15 городских и 36 муниципальных округов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Власти Нижегородской области в 13 раз сократили количество муниципалитетов в регионе, что позволило повысить их эффективность.

Об этом на всероссийском форуме "Малая Родина - сила России" на ВДНХ сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"У нас было 662 муниципалитета. 70% из них имели бюджет не больше 5 млн рублей. <…> В прошлом году мы полностью завершили реформу муниципального управления. У нас остался 51 муниципалитет - 15 городских и 36 муниципальных округов", - сказал он.

По его словам, объединение муниципалитетов позволило повысить их эффективность и ускорить реализацию проектов. "Количество потерь, которые были сокращены, просто невероятные", - пояснил он.

Никитин добавил, что подготовка проектно-сметной документации (ПСД) для реализации проектов на региональном уровне снимает излишнюю нагрузку с муниципалитетов. "Требовать подготовку <...> ПСД от муниципалитетов? Это 10 млн [рублей] пришлось потратить [на ее подготовку]. <...> Для маленького муниципалитета 17 млн [рублей] на бумаги [это очень много]. Если эти 17 млн [рублей можно] направить на содержание дорог", - пояснил Никитин.

Всероссийский форум "Малая Родина - сила России" проходит 15-16 января 2024 года в Москве. Планируется, что его участниками станут 7,5 тыс. представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Мероприятие проходит впервые по поручению президента РФ Владимира Путина. Организатор - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента России.