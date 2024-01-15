Путин расширил штат центрального аппарата ФСО

Согласно соответствующему указу, с 2024 года штат составит 775 человек, а с 2025 года - 785

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин увеличил количество сотрудников центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО): с 2024 года штат составит 775 человек, а с 2025 года - 785. Соответствующий указ главы государства опубликован.

Сейчас штатная численность таких сотрудников составляет 760 человек.

"Установить предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны Российской Федерации: с 1 января 2024 года - в количестве 775 единиц; с 1 января 2025 года - в количестве 785 единиц", - говорится в документе.

ФСО отвечает за обеспечение безопасности руководства страны. В задачи службы также входит защита охраняемых объектов, работа специальной связи и многое другое.