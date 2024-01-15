Путин скорректировал состав комиссии Совбеза по экологической безопасности

Президент России включил в нее первого заместителя министра экономического развития

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин изменил состав межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по экологической безопасности, включив в нее первого заместителя министра экономического развития. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же документом из состава комиссии исключается заместитель директора департамента Минэкономразвития РФ.

В комиссию входят представители Минприроды, Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, СВР, ФСБ, МВД, МЧС и других профильных ведомств.