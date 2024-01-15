В СФ заявили, что Запад наращивает число участвующих в дискредитации выборов в РФ

Сенаторы обратили внимание на то, что в связке с западной антироссийской пропагандой, нацеленной против выборов, работают находящиеся в России иноагенты

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ выявила в ходе мониторинга, что страны Запада увеличивают число участников кампании по дискредитации президентских выборов, которые пройдут в России в марте этого года.

"Комиссией Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ в ходе мониторинга установлено, что страны Запада наращивают число участников попыток дискредитации выборов президента России. Для попыток вмешательства целенаправленно используются иноагенты, подконтрольные СМИ и НКО", - говорится в телеграм-канале комиссии.

В частности, рабочая группа комиссии, которая проводит мониторинг, отмечает особую активность спонсируемого правительством США и включенного в РФ в реестр иностранных агентов "Голоса Америки". "Этот пропагандистский ресурс продолжает тиражировать безосновательные нападки на российскую избирательную систему и фактически распространяет призывы к попыткам сорвать голосование", - отмечают в комиссии СФ.

Кроме того, сенаторы обращают внимание на то, что в связке с западной антироссийской пропагандой, нацеленной против выборов, работают находящиеся в России иноагенты. "Так, признанное иноагентом движение "Голос" продолжает публиковать бездоказательные обвинения в "принуждении и незаконном сборе подписей", - говорится в сообщении.

Члены комиссии также зафиксировали привлечение Западом подконтрольных НПО к попыткам дискредитации российского законодательства под прикрытием риторики о защите прав человека. "Очевидной манипуляцией такого рода стал доклад "Хьюман райтс вотч" за 2023 год. Под видом независимой оценки в этом так называемом "докладе" Россия критикуется за защиту своего суверенитета и традиционных ценностей, противодействие экстремизму, терроризму, реабилитации нацизма и другим деструктивным проявлениям. Показательно, что в этом "докладе" наряду с террористами и экстремистами высказывается поддержка иноагентам и нежелательным организациям, участвующим в попытках дискредитации выборов. В том числе и признанному иноагентом движению "Голос", - указывают парламентарии.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.