Замглавы МИД России обсудил с послом Египта усилия по прекращению огня в Газе

По данным российского дипведомства, состоялся "развернутый обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке с упором на эскалацию насилия в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари усилия в рамках Совета Безопасности и Генассамблеи ООН по прекращению огня в секторе Газа. Как отмечается в сообщении российского дипведомства, состоялся "развернутый обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке с упором на эскалацию насилия в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа".

Стороны "подробно обсудили предпринимаемые на площадках Совета Безопасности и Генассамблеи ООН усилия по прекращению огня, обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа к нуждающимся и восстановлению политического горизонта в процессе ближневосточного урегулирования".

Кроме того, уточнили в министерстве, были затронуты вопросы "двустороннего взаимодействия по проблематике контртерроризма, тематике реформирования СБ ООН и обеспечения глобальной продовольственной безопасности".