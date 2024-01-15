В посольстве РФ назвали важным предотвращение дальнейшей эскалации в Йемене

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров отметил, то рост напряженности может перечеркнуть те позитивные подвижки, которых в последнее время удалось достичь в йеменском урегулировании

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров на встрече с главой йеменского МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшей эскалации в этой стране и прилегающих акваториях. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российского диппредставительства.

Российский дипломат "подчеркнул необходимость предотвратить дальнейшую эскалацию в Йемене и прилегающих акваториях, предупредил, что рост напряженности может перечеркнуть те позитивные подвижки, которых в последнее время удалось достичь в йеменском урегулировании".