15 января, 17:16,
обновлено 15 января, 17:26
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В посольстве РФ назвали важным предотвращение дальнейшей эскалации в Йемене

Временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров отметил, то рост напряженности может перечеркнуть те позитивные подвижки, которых в последнее время удалось достичь в йеменском урегулировании

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров на встрече с главой йеменского МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшей эскалации в этой стране и прилегающих акваториях. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российского диппредставительства.

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Российский дипломат "подчеркнул необходимость предотвратить дальнейшую эскалацию в Йемене и прилегающих акваториях, предупредил, что рост напряженности может перечеркнуть те позитивные подвижки, которых в последнее время удалось достичь в йеменском урегулировании". 

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