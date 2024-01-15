Захарова назвала необразованным Кулебу, заявившего о желании ударить Лаврова

Официальный представитель МИД России отметила, что "необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неадекватным и необразованным главу украинского дипведомства Дмитрия Кулебу, который признался, что хотел ударить российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Неадекватность представителей киевского режима - широко известный факт, - сказала "Известиям" Захарова. - В этом, собственно, и проблема - необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги".

"Может, ему в бои без правил надо было, а не в МИД", - добавила она.

Кулеба ранее в одном из интервью сказал, что ему хотелось ударить Лаврова на встрече в Анталье в марте 2022 года.