Лавров и глава МИД КНДР обсудят обострение ситуации на Корейском полуострове

Министр иностранных дел России и Цой Сон Хи также обсудят вопросы углубления связей Москвы и Пхеньяна в торгово-экономической, социальной и культурной сферах

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече во вторник рассмотрят вопросы безопасности на Корейском полуострове в условиях нынешнего обострения, а также обсудят текущие конфликты в мире.

Северокорейский министр во главе правительственной делегации прибыла в Москву 14 января по приглашению Лаврова и пробудет в России до 17 января. Ожидается насыщенная повестка переговоров, включая обмен мнениями по обстановке в регионе и на международной арене и вопросы углубления связей РФ и КНДР в торгово-экономической, социальной и культурной сферах.

Этот визит является продолжением интенсивных политических контактов между двумя странами, активность которых заметно возросла в последнее время. В частности, в октябре Лавров посещал Пхеньян, где был принят лидером КНДР Ким Чен Ыном. Его поездка была приурочена к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном.

В сентябре 2023 года состоялся саммит лидеров КНДР Ким Чен Ына и России Владимира Путина, они провели переговоры на космодроме Восточный. Глава народной республики тогда пригласил российского президента посетить Пхеньян. Сроки и детали этого визита будут предметом обсуждения глав МИД двух стран на предстоящей встрече, как сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эскалация на Корейском полуострове

Визит главы МИД КНДР в Россию проходит в условиях ощутимого роста военно-политического напряжения на Корейском полуострове. Так, КНДР 5 января провела учения береговой артиллерии, выпустив 192 снаряда по условным целям в акватории рядом с южнокорейскими островами Ёнпхёндо и Пэннёндо, после чего вооруженные силы Республики Корея провели аналогичные маневры. В 2023 году Южная Корея совместно с США проводила беспрецедентные по масштабу военные учения, что вызвало жесткую критику со стороны Пхеньяна.

В этой связи в российском дипведомстве новый виток эскалации назвали следствием наращивания Вашингтоном и его союзниками совместной военной активности в субрегионе и отметили важность взаимоуважительного диалога США с КНДР. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, санкционно-силовые методы Запада не только не способствуют разблокированию переговорного процесса, но и ставят под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии. Министры, как ожидаются, обсудят причины сложившейся ситуации и пути нормализации обстановки в регионе. В свою очередь власти Сеула заявили, что внимательно следят за нынешней поездкой Цой Сон Хи в Москву.

Фоном этого визита также стали обвинения со стороны западных стран в якобы незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР, а также угрозы США ввести по этому поводу новые санкции. Российская сторона уже заявила, что такие выпады являются "голословными и бездоказательными". Москва подчеркивает, что ответственно выполняет свои международные обязательства, и это никак не мешает развивать сотрудничество с соседями, в том числе и с КНДР.

Захарова предупредила, что подобные обвинения Запада будут звучать постоянно по мере эскалации ситуации на Корейском полуострове, которая, как указала дипломат, нужна США и их союзникам "как кровь из носа" на фоне провалов американской внешней политики на Ближнем Востоке и Украине, на севере Африке и в других регионах мира.

Помимо вопросов безопасности в регионе, главы МИД РФ и КНДР также коснутся и других актуальных проблем международной повестки дня: как ожидается, они обменяются мнениями по осложняющимся кризисам в секторе Газа, Йемене и на Украине.

Развитие отношений вопреки давлению

Россия и КНДР последовательно развивают всестороннее взаимодействие, несмотря на попытки Запада воспрепятствовать такому сближению. Лавров по итогам своего визита в Пхеньян в октябре подчеркнул, что российской стороне нет дела до паники и злости Соединенных Штатов Америки в связи с контактами РФ и КНДР.

Страны во исполнение договоренностей, достигнутых на переговорах глав КНДР и РФ в сентябре 2023 года, активизируют сотрудничество по многим направлениям, регулярно обмениваются делегациями. В середине ноября в Пхеньяне прошло заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Тогда было отмечен рост товарооборота между странами до $28 млн и отмечено стремление вывести сотрудничество на доковидный уровень.

Наращивание торговых связей и пути эффективной реализации договоренностей лидеров, безусловно, будут в фокусе внимания глав МИД двух стран. Не исключено, что министры также продолжат обсуждение возобновления авиасообщения и увеличение двустороннего туристического потока, прерванных из-за пандемии коронавируса. Стороны неоднократно выражали заинтересованность в скорейшем запуске рейсов как для делового общения, так и для туристических поездок. КНДР пока еще не в полной мере сняла ковидные ограничения, но в январе уже был организован первый групповой горнолыжный тур из Приморья в КНДР. Он стал возможным благодаря договоренностям губернатора Приморья Олега Кожемяко с властями КНДР, достигнутым во время визита российской делегации в республику.

Культурные связи и сотрудничество в сфере спорта во исполнение подписанного ранее плана спортивных обменов на 2024-2026 годы также не останутся без внимания глав МИД двух стран.